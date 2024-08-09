Також в ігровій формі дітям будуть пояснювати, як убезпечити себе від вибухонебезпечних предметів. Проєкт буде реалізовуватися в серпні – вересні, з прем'єрою наприкінці серпня.

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Чим цікава вистава про сортування сміття

Театр ляльок у Рівному анонсував запуск нового проєкту "Чао Какао – привіт чистий світ", який має на меті навчити дітей важливості сортування сміття через інтерактивну виставу. Режисеркою-постановницею є Олена Ткачук, а художницею-постановницею – Інесса Кульчицька.

Основна мета вистави – показати дітям, як правильно сортувати сміття, перетворюючи це на захопливу та корисну практику.

Театр подав на Український культурний фонд проєкт “Чао Какао – привіт чистий світ”. І виграв. Вартість – 300 тисяч гривень, реалізувати його мають у серпні – вересні,

– розповідає заступник директора театру Роман Микитюк.

Перед театром уже встановлені різнокольорові баки для збору сміття, яке буде використовуватися для створення елементів декорацій, реквізиту та ляльок, тож діти стануть співавторами вистави.

Враховуючи той факт, що прикордоння Рівненської області через війну багато де заміноване, дітям в ігровій формі будуть пояснювати, як убезпечити себе від вибухонебезпечних предметів.

Прем'єра вистави запланована вже на кінець серпня. Також театр планує відвідати ще 10 населених пунктів Рівненської області. Мовиться про Костопіль, Клевань, Городок, Здолбунів, Смигу, Козин, Вільбівне, Деражне, Яринівку та Рафалівку. Там також діти отримають змогу взяти участь в майстеркласах.