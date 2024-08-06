Ця інновація стала спільним проєктом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та митрополії УГКЦ. Мова йде про проєкт з опалення з використанням стічних вод.

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Презентація інноваційного проєкту

Презентація проєкту з опалення з використанням стічних вод відбулася у храмі УГКЦ, який першим використовуватиме цей спосіб. Перевірити, як усе працює, прийшли місцева влада та очільник УГКЦ Блаженніший Святослав.



Презентація проєкту в храмі на Прикарпатті / Фото Івано-Франківської ОВА

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук відзначила, що проєкт з опалення з використанням стічних вод добре зарекомендував себе минулої зими. Серед переваг такого способу обігріву є те, що він вимагає менше електрики, що важливо в умовах дефіциту потужностей. Окрім того, за такого опалення в атмосферу не виділяється жодних парникових газів.

Новий котел у храмі / Фото Івано-Франківської ОВА

Варто відзначити, що ідея з опаленням стічними водами уже є доволі популярною у світі, зокрема у США, Великій Британії та Канаді, де окремі громади все більше віддають перевагу такому способу обігріву.

Та на цьому фахівці з ІФНТУНГ й митрополія УГКЦ не зупиняються. У майбутньому є план втілити ще один проєкт зі встановлення трекерних енергозберігаючих сонячних електростанцій у тому ж храмі.