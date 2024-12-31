Розробку створили фахівці американської компанії Scott Hydroelectric. Що відомо про цю розробку – розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний сайт компанії.

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Як працюватиме нова турбіна

Новостворена турбіна буде забезпечувати електрикою навіть у важких погодних умовах, коли не справляються сонячні або вітрові електростанції. Потужність установки – 1500 ватів. Водяна турбіна працює за спеціальною системою, де вода тече поперек лопатей, а не прямо. Завдяки цьому її простіше використовувати для вироблення електроенергії, особливо там, де вода має невеликий перепад висоти — всього 6 метрів. Вона може постійно виробляти електрику навіть у невеликих річках чи струмках, де інші турбіни не справляються.

Ця турбіна може виробляти об'єм електрики, якого достатньо для живлення середнього будинку. До того ж турбіна працює дуже тихо.

Scott Hydro оснащена генератором, який перетворює енергію води на електрику. Вона підключається до акумулятора або мережі, щоб зберігати чи одразу використовувати енергію. Важить уся система близько 43 кілограмів

Ще одна зручна річ: вода сама очищає турбіну від дрібного сміття, як-от листя чи каміння. Також є спеціальний фільтр, який захищає рибу та інші об’єкти від потрапляння в турбіну. Завдяки цьому її не треба часто обслуговувати, і вона підходить для роботи в важкодоступних місцях.

Турбіна зроблена з міцної нержавіючої сталі, тому може працювати десятиліттями. Вона добре підходить для будинків у сільській місцевості, які не мають доступу до звичайної електромережі.