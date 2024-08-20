До війни Володимир жив у Краматорську, де займався пасікою, однак повномасштабна війна внесла свої корективи, тож він був змушений переїхати на острів Хортиця, що на Запоріжжі. Тут йому вдалося відновити свою справу.

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Чоловік не втратив любові до бджіл

Володимир Малихін – вимушений переселенець із Краматорська. Він майже 40 років займається справою свого життя – бджолярством.

Він втратив житло, а також пасіку, яка розташоване в Дробишевському лісництві на Донеччині. Проте не втратив найголовнішого – любові до бджіл.

Чоловік зміг відновити виробництво у Запоріжжі. Володимир купив вулики та необхідне обладнання через те, що отримав грант. Так він зміг повернутись до улюбленої справи.

Володимир досліджує корисні властивості продуктів бджолярства – маточне молочко та трутневий гомогенат.

Як Володимир відновив свою справу: дивіться відео