Про це Карп пише у своїй книзі LIT. Він надає 5 практичних порад, які допоможуть знайти баланс у мінливих умовах сучасного світу.

Дивіться також Це запитання може змінити все: експерт пояснив, що обов'язково потрібно запитати на співбесіді

В чому особливість "маятникового життя"

Фахівець пояснив концепцію "маятникового життя", яка передбачає постійні коливання між різними станами. Карп порівняв природні ритми життя з рухом маятника.

Рівень енергії, мотивація, сон і інші аспекти життя не є статичними. Замість того, щоб зациклюватися на постійному балансі, варто зосередитися на тому, як реагувати на ці коливання, роблячи маленькі кроки для підтримки гармонії,

– зазначив Карп.

Він також порадив бути пильними до своїх природних енергетичних циклів і сприймати труднощі, як можливості, щоб чомусь навчатися.

"Пам’ятайте, що після кожного спаду настає підйом, і це природний процес", – зазначає професор.

"Маятниковий" підхід означає:

спостерігати за своїми щоденними діями й коригувати їх;

визначити свої енергетичні піки та спади й підлаштовувати під них графік;

досліджувати важкі періоди, щоб дізнатися, чого вони можуть вас навчити;

пам'ятати, що зміни є неминучими, тому важливо приймати їх;

регулярно аналізувати своє життя й робити маленькі кроки для поліпшення ситуації.

Такий "маятниковий підхід" сприяє легшому прийняттю змін і допомагає знаходити гармонію в умовах постійних життєвих змін.