Якщо ви задасте продумані та вдумливі запитання, це надасть вам перевагу над іншими кандидатами та допоможе визначити, чи підходить вам ця посада. Про це пише CNBC make it з посиланням на слова експерта з питань кар'єри LinkedIn Ендрю Маккаскілл.

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Що потрібно запитати на співбесіді

Експерт з кар'єрних питань LinkedIn Ендрю Маккаскілл підкреслює, що є одне запитання, яке ви повинні "завжди" ставити на співбесіді: "Який вигляд має успіх для вас у перші 90 днів роботи на цій посаді?".

Це запитання демонструє вашу проактивність і бажання здобути навички, необхідні для досягнення успіху на новій роботі, запевняє Маккаскілл.

Він також зазначає, що перші 90 днів на новій посаді є найбільш поширеним проміжком часу, який роботодавці використовують для оцінки вашої відповідності ролі та культурі компанії, що робить цю точку відліку дуже важливою.

Воно показує інтерв'юеру, що вам цікаво, і ви дійсно думаєте про те, як ви можете допомогти йому вирішити проблеми, з якими він стикається в цей момент,

– пояснив Маккаскілл.

Він зазначає, що відповідь інтерв'юера може підвищити вашу впевненість у цій посаді або виявити певні "червоні прапорці".

Експерт застеріг, що якщо менеджер з підбору персоналу не надає чіткої інформації про конкретні завдання та обов'язки, а також невизначено говорить про графік та очікування щодо понаднормової роботи, то "це може бути ознакою того, що робота пов'язана з високим рівнем стресу".

"Воно (питання – Тренди 24) дає вам можливість зрозуміти, які навички та риси роботодавець надає перевагу при найманні на цю посаду, і якими словами він описує свого ідеального кандидата, щоб ви могли відповідати йому. Це допоможе вам дістатися до самого серця того, що вони шукають", – підкреслив Маккаскілл.