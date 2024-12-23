Повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки. У відомстві зазначають, що нові професії відповідають сучасним викликам, пов’язаним із війною та необхідністю відновлення країни, і створюють додаткові можливості для громадян.

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Як змінився класифікатор професій

В Мінекономіки повідомили про появу в Україні 50 нових професій та посад. Вони стосуються наступних сфер:

медицини;

судової системи;

прокуратури;

медіа;

інших сфер діяльності.

В класифікаторі професій відбулися зміни / Фото Мінекономіки

Зокрема, в Україні офіційно з'явилася професія демінера – особи, яка прибуває на певну ділянку, щоб визначити та позначити наявність вибухонебезпечних боєприпасів. Крім того, з'явилася професія нутриціолога – спеціаліста, який розробляє індивідуальне меню для кожної людини з урахуванням особливостей її імунної та інших систем.

Також з'явилися:

професіонала з медичної статистики;

оператора Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

агента станційного;

менеджера (управителя) спортивної діяльності;

спеціаліста із захисту та стійкості об'єктів критичної інфраструктури.

Мінекономіки також оновило 34 професійні назви робіт та скасувало 42 застарілі.

До списку скасованих увійшли такі посади, як:

інструктор з організації роботи народних дружин;

викладач із соціальної педагогіки;

прокурор-криміналіст.

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян і сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків", – зазначили у міністерстві.

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