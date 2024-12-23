Повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки. У відомстві зазначають, що нові професії відповідають сучасним викликам, пов’язаним із війною та необхідністю відновлення країни, і створюють додаткові можливості для громадян.
Дивіться також Працювати з дому і залишатись продуктивним: поради з облаштування робочого місця
Як змінився класифікатор професій
В Мінекономіки повідомили про появу в Україні 50 нових професій та посад. Вони стосуються наступних сфер:
- медицини;
- судової системи;
- прокуратури;
- медіа;
- інших сфер діяльності.
В класифікаторі професій відбулися зміни / Фото Мінекономіки
Зокрема, в Україні офіційно з'явилася професія демінера – особи, яка прибуває на певну ділянку, щоб визначити та позначити наявність вибухонебезпечних боєприпасів. Крім того, з'явилася професія нутриціолога – спеціаліста, який розробляє індивідуальне меню для кожної людини з урахуванням особливостей її імунної та інших систем.
Також з'явилися:
- професіонала з медичної статистики;
- оператора Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
- агента станційного;
- менеджера (управителя) спортивної діяльності;
- спеціаліста із захисту та стійкості об'єктів критичної інфраструктури.
Мінекономіки також оновило 34 професійні назви робіт та скасувало 42 застарілі.
До списку скасованих увійшли такі посади, як:
- інструктор з організації роботи народних дружин;
- викладач із соціальної педагогіки;
- прокурор-криміналіст.
"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі. Крім того, нові професії, зокрема ті, які стосуються розмінування, медичної сфери тощо, відкривають нові можливості для громадян і сприяють формуванню нових напрямів діяльності, які виникли у зв’язку з війною та необхідністю подолання її наслідків", – зазначили у міністерстві.
Розвиток працівників — ключ до успіху компанії. У "МакДональдз" це добре знають, а тому підтримують таланти кожного працівника. До прикладу, програма JUMP дозволяє менеджерам середньої ланки швидко піднятися кар’єрними сходинками, забезпечуючи необхідні навички для подальшого успіху.