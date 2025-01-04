Однак насправді просто потрібно правильно розпоряджатися своїм часом і це своїм прикладом доводить репортерка видання Mirror Даніель Кейт Вро. Як читати багато книг – розповідає 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Як читати багато книг

Своїми порадами Даніель Кейт Вро поділилася на Новий рік, кажучи, що багато людей ставлять собі в цей час цілі на майбутнє, серед яких часто є читання.

Я завжди любила книжки, але мені потрібно було щось, що допомогло б мені знову відкрити для себе цю пристрасть до них, і відтоді щороку кількість мого прочитаного зростала й зростала. Цього року я прочитала 239 книжок,

– поділилася Вро.

При цьому, як зазначає журналістка, не потрібно сидіти цілими днями вдома і читати. Насамперед вона радить, щоб заходячи у книжкову крамницю, ви вже мали уявлення про те, що ви б хотіли прочитати.

Порада 1: знайдіть час. Багато людей кажуть, що не мають часу читати, проте якщо відкласти перед сном телефон і замість цього почитати книгу – ви швидше відчуєте сонливість через відсутність синього світла екрану. Хоча якщо чтиво надто захопливе, є ризик не заснути. Даніель Кейт Вро каже, що навіть якщо ви перед сном прочитаєте 10 сторінок, це все ж краще, ніж не прочитати нічого.

Для того, аби читання було ефективним, варто вимкнути телевізор і ввімкнути режим "Не турбувати" на телефоні. Так вас нічого не відволікатиме.

Порада 2: книга завжди має бути з вами. Часто буває так, що вам потрібно когось чекати, або потрібно їхати громадським транспортом у потрібне місце. Цей час можна використати з користю і прочитати кілька сторінок. Тому варто взяти за звичку завжди носити з собою книгу.



Можна скористатися й електронними книгами / Фото Pexels

Порада 3: створіть список книг, які хочете прочитати. У такий список можна вносити і книги, які давно у вас на полиці, і ті, які б ви хотіли придбати чи взяти у бібліотеці.

Також журналістка наголошує, що якщо раптом ви не дочитали книгу, то це не означає провал. Це означає, що чтиво було не для вас, то ж потрібно взяти іншу книгу.

Порада 4: не забувайте про аудіокниги. Якщо ви, займаючись домашніми справами, любите вмикати музику, то краще замість цього обрати аудіокниги. Це також хороший спосіб з користю проводити час і збільшувати свій книжковий список.

А якщо ви вважаєте, що читання не для вас, то Вро каже, що для кожної людини можна підібрати книгу на її смак. Головне – бажання.