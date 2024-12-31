Відповідно до однієї із традицій, за кілька хвилин до півночі потрібно з'їсти 12 виноградин. Про це пише 24 Канал.

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Що це за традиція

Це іспанський звичай. У супермаркетах країни навіть продають спеціально розфасований виноград: по 12 виноградин в упаковці. Такі упаковки з'являються в асортименті 31 грудня, тобто безпосередньо перед святкуванням Нового року.

Потрібно нібито з'їсти 12 виноградин тоді, коли годинник починає відбивати північ, та загадати бажання. Іспанці вірять, що тоді воно обов'язково збудеться.

Саме для цього продають такі маленькі упаковки винограду. Вони продаються поряд із звичними упаковками із цілими гронами.

Люди з давніх-давен вірили, що саме бажання, загадане у новорічну ніч, має збутись. Існують також інші традиції, які це підтверджують.