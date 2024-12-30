У Києві біля кафе-кондитерської Honey на вулиці Ярославів Вал, 20, встановили незвичайну новорічну ялинку. Про це пише 24 Канал із посиланням на сам заклад.

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Як виглядає ялинка

Новорічне дерево зроблене зі снарядів, зібраних українськими військовими на Запорізькому напрямку у листопаді 2023 року.



Ялинка зі снарядів у Києві / Фото Honey

Ця символічна інсталяція покликана нагадати про те, що війна в Україні триває навіть у святковий період. У закладі наголосили, що війна стала ще більш агресивною та виснажливою за останній рік, і сьогодні, як ніколи, важливо, щоб уся країна продовжувала працювати для підтримки Сил оборони.

Боротьба триває,

– підкреслили в Honey.

Вони також закликали суспільство не зупиняти зусиль, поки військові захищають спільну країну.



Ялинка символізує боротьбу / Фото Honey

Ця ялинка є символом єдності та нагадуванням про необхідність продовжувати підтримку Збройних Сил України, навіть у період новорічних свят.