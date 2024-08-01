Громада міста Костанц, що поблизу кордону зі Швейцарією, вирішила удосконалити та розширити уже існуючий у Німеччині проєкт Recup, який дає в оренду посуд різним фірмам та закладам, але не приватним особам. Однак у Костанці вирішили, що позичатимуть посуд для вечірок і різних свят по всій країні.

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Як працює система Recup

Recup – система оренди багаторазового посуду для проведення різноманітних заходів. Працює вона за таким принципом:

клієнт орендує посуд, оплативши саму оренду та залишивши заставу у розмірі 1 євро за чашку;

після завершення заходу клієнт повертає посуд у пекарню, ресторан, кафе чи будь-який інший заклад, який долучений до системи Recup і йому повертають заставу.

Проте для того, аби користуватися цією програмою, потрібно укласти довгостроковий контракт, що має сенс для компаній, фірм та закладів, але не підходить для організації приватних свят.

Як Костанц змінює систему

Міське управління відходами міста Костанц вирішило масштабувати систему Recup на загальнонаціональному рівні. Для цього управління підписало довгостроковий договір з компанією Recup і буде свого роду посередником для того, аби посуд можна було позичати для приватних вечірок та святкувань.

Місто позичатиме посуд не тільки мешканцям Костанца, але й усієї Німеччини. Мова йде не тільки про звичайних людей, але про клуби, ініціативи, об'єднання тощо.

Тобто за сприяння міського управління відходами Костанца, системою Recup тепер можуть користуватися не тільки німецькі компанії, але й усі мешканці. Така ініціатива дозволить зменшити використання одноразового посуду.