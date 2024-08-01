Високо за Полярним колом, де більшість інгредієнтів доводиться доставляти на човнах і літаках, шеф-кухар Huset створює справжні гастрономічні шедеври. Для своїх страв він використовує такі незвичайні продукти, як тюлень, кит, північний олень та навіть планктон.

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Чим може здивувати ресторан на краю світу

У меню ресторану – страви, які не просто задовольняють голод, а дарують унікальний досвід. Наприклад, однією з пропозицій є медальйони з куропатки, приготовані на рогах оленя і кістці зі слонової кістки. Також в Huset можна спробувати висушене серце оленя і м'ясо шиї, димчасте і з нотками солі.

Багато страв в ресторані подаються на каменях, зібраних з місцевих пагорбів, що додатково підкреслює арктичний характер цього місця.

Як ресторан отримує інгредієнти для своїх страв

Переважна більшість арктичних тварин охороняються, але закон дозволяє тим, хто має дозвіл, полювати на північного оленя, тюленя, куропатку та інших тварин у певні періоди року.

Також відвідувачі Huset можуть насолодитися стравами, приготованими з місцевих продуктів, таких як гриби і гірський щавель. Ці делікатеси з’являються лише на короткий проміжок часу в кінці літа. Одразу після розходу полярної темряви гриби маринують і сушать, а порошок щавлю використовують для приготування мініатюрних зефірів з вибуховим смаком.