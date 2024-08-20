портал проаналізував зарплати українських IT-фахівців, опитавши понад 4 тисячі спеціалістів. Дослідження охопило як тих, хто залишається в Україні (3949 відповідей), так і тих, хто тимчасово виїхав за кордон, але має намір повернутися (146 відповідей).

Важливо! Усі зазначені зарплати подано в доларах США після сплати податків. Для аналізу рівнів зарплати використовувалася медіана.

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Яка ситуація на ринку IT в Україні

Згідно з результатами опитування, ситуація на українському IT-ринку свідчить про зростання медіанних зарплат у багатьох спеціалізаціях. Це частково пов’язано зі зменшенням кількості спеціалістів з досвідом до двох років, інтернів та джуніорів майже в усіх спеціалізаціях.

Зростання зарплат особливо помітне серед джуніорів і мідлів, тоді як у деяких сеньйорів медіанні зарплати навіть знизилися.

Зарплати досвідчених програмних менеджерів, менеджерів з доставки та власників продуктів зросли, тоді як бізнес-аналітики почали отримувати менше. Також зросли зарплати спеціалістів з маркетингу та продажів рівня Middle.

Найвищі зарплати мають спеціалісти з Data Science і менеджменту проєктів в аустафінгових компаніях. В продуктових компаніях найвищу зарплату отримують DevOps/SRE, технічні фахівці найвищого рівня, HR, Sales та маркетологи.

У кого найбільші зарплати в IT

Сьогодні найвищі зарплати в українському IT-секторі отримують директори з інженерії з медіанною зарплатою 8000 доларів. За ними йдуть менеджери з інженерії (6100 доларів), CEO/засновники (6000 доларів) та CTO (5750 доларів)

Після них ідуть досвідчені менеджери проєктів, такі як Program Managers, Delivery Managers, Product Owners, а також інженери з надійності сайтів (Site Reliability Engineers), вони отримують від 4000 до 5000 доларів.

Зарплати DevOps-інженерів, спеціалістів з Data Science, машинного навчання, штучного інтелекту, Product Managers і Scrum Masters становлять 3000 – 3600 доларів, що перевищує середній рівень.

Нижчі за середні залишаються зарплати нетехнічних фахівців в IT, спеціалістів підтримки, адміністративних працівників, системних адміністраторів і HTML-кодерів, які отримують від 875 доларів до 1700 доларів.

Зарплати в IT / Скриншот

Найбільший розкид зарплат спостерігається серед Directors of Engineering та Site Reliability Engineers. Для інших керівних посад розкид зарплат значно менший.

Зарплати фахівців з кібербезпеки зросли, а розрив між найбільш та найменш оплачуваними фахівцями в цій галузі збільшився.

Розрив між фахівцями / Скриншот

Які спеціалізацій в українському IT найпоширеніші

Серед найпоширеніших спеціалізацій в українському IT окрім розробників та QA, виділяються фахівці з менеджменту проєктів (7%), HR (5%), DevOps/SRE/Operations та аналітики (по 4%), спеціалісти з Data Science/Data Engineering/ML/AI (3%), дизайнери та маркетологи (по 2%).

Протягом останніх пів року, як серед розробників і тестувальників, так і в інших спеціалізаціях, зменшилася кількість джуніорів та інтернів – з 16% до 13%, а також фахівців, які працюють у IT два роки або менше – з 23% до 19%.

Медіанний вік спеціалістів залишився на рівні 30 років. Наймолодші серед них – фахівці з Data Science, Data Engineering, ML та AI, їхній середній вік складає 28 років. Найстарші – технічні фахівці найвищого рівня, менеджери проєктів, спеціалісти з DevOps/SRE/Operations, системні адміністратори та технічні письменники, їхній вік у середньому становить 32 роки.

Частка жінок в IT зросла з 40% до 41%. Близько половини фахівців продовжують жити у Києві (49%). На другому місці – Львів (17%), за ним – Дніпро (5%), а також Харків, Одеса та Івано-Франківськ (по 3%). За кордоном перебувають лише 4% фахівців, які планують повернутися в Україну (раніше їх було 8%).