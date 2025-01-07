На міжнародному змаганні World Youth Entrepreneurship Challenge Юлія Ткаченко разом із командою українських розробників представила інноваційний мобільний застосунок "OUTEX", який допомагає займатися спортом і проходити реабілітацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт МАН.

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Хотіла допомогти людям

Юлія спершу планувала створити фітнес-браслет для спортсменів, але згодом концепція трансформувалася у мобільний застосунок із розширеними можливостями.

Я запропонувала додати функції для реабілітації, оскільки сама мала травму коліна і через війну не змогла завершити відновлення. Багато людей, включно з військовими, нині потребують реабілітації, і ми хотіли допомогти їм,

– пояснила Юлія.

Що таке "OUTEX"



Це застосунок, який використовує штучний інтелект для аналізу рухів користувача. Нейромережа визначає ключові точки на тілі, оцінює правильність виконання вправ і надає зворотний зв’язок, допомагаючи покращити техніку.

Застосунок орієнтований на дві основні групи:

Люди, які хочуть займатися спортом будь-де й будь-коли.

Ті, хто потребує реабілітації, але не має доступу до спеціалізованих центрів.

Планують додати нові функції

Команда активно працює над додаванням нових спортивних вправ. Наступним кроком стане інтеграція реабілітаційних програм для людей, які відновлюються після травм.