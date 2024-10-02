Французька компанія запропонувала інноваційний підхід, щоб подолати цю проблему. Він полягає у використанні тектонічних рухів.

Дивіться також Шведи створили пліт, який здатен одночасно генерувати енергію з вітру, хвиль і сонячного світла

Що це означає

Компанія CGG представила нову технологію, що передбачає отримання геотермальної енергії з морських глибин, використовуючи тепло, що генерується між тектонічними плитами. План полягає в тому, щоб встановлювати геотермальні станції на морському дні над 20-кілометровими свердловинами.

Одну з таких станцій пропонують розмістити в Північному морі, де геологічні умови сприяють довготривалому генеруванню енергії — протягом приблизно 20 мільйонів років. Для цього потрібно лише 0,1% тепла, а технологія є більш доступною і стабільною за вартістю.

Комбінація технологій, що перетворюють тепло в електроенергію, разом з газами, які виділяються під час процесу, дозволить отримувати екологічно чисті водень і аміак. Ці речовини мають значний потенціал у порівнянні з традиційними викопними ресурсами. Також є можливість виробництва прісної води, що є важливим ресурсом у сучасному світі.

Проте, ця технологія поки що перебуває на етапі розробки, і для визначення її перспективності необхідно провести детальні дослідження та оцінки економічної доцільності.