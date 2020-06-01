Україна виходить з карантину. Вже з 15 червня в країні відновляться авіаперевезення. А про готовність відновити міжнародні рейси з Києва заявили одразу три авіакомпанії.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" підтвердили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir. Про це йдеться в повідомленні аеропорту. Окрім того, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

До слова Коли відновлять польоти за кордон та всередині України

Свою готовність приймати міжнародні рейси в аеропорту Києва пояснюють словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Куди будуть літати літаки з аеропорту Києва

З 16 червня відновлять рейси в 14 напрямках: