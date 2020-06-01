Три авіакомпанії відновлюють міжнародні рейси з Києва з 16 червня: напрямки
Україна виходить з карантину. Вже з 15 червня в країні відновляться авіаперевезення. А про готовність відновити міжнародні рейси з Києва заявили одразу три авіакомпанії.
Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" підтвердили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir. Про це йдеться в повідомленні аеропорту. Окрім того, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".
До слова Коли відновлять польоти за кордон та всередині України
Свою готовність приймати міжнародні рейси в аеропорту Києва пояснюють словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.
Куди будуть літати літаки з аеропорту Києва
З 16 червня відновлять рейси в 14 напрямках:
- Belavia: Мінськ (Білорусь)
- LOT: Варшава (Польща)
- WizzAir: Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін, Бремен, Нюрнберг, Ганновер (усі – Німеччина), Вільнюс (Литва), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Гданськ (Польща).