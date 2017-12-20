Тристороння контактна група домовилася про перемир’я на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Вона зазначила, що Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми різдвяними і новорічними святами.

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Користуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов'язаннями сторін, зокрема, підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом,

– написала Оліфер.