Тристороння контактна група домовилася про перемир’я на Донбасі
17:28, сьогодні 757 Читать новость на русском
Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року.
Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.
Вона зазначила, що Тристороння контактна група, за участі представників ОРДЛО, підкреслила необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з прийдешніми різдвяними і новорічними святами.
Читайте також: Українські війська будуть посилювати позиції в АТО, – Турчинов
Користуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов'язаннями сторін, зокрема, підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом,
– написала Оліфер.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськисьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00