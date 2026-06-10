Вперше з початку війни в Україні: загроза удару БпЛА була для Омської області Росії

В Омській області вранці 10 червня вперше за час повномасштабної війни оголошували небезпеку через безпілотники. Попередження діяло близько пів години.

Про це пише російський телеграм-канал ASTRA.

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Вперше з 2022 року в Омській області Росії оголошували режим безпілотної небезпеки. За даними губернатора сибірського регіону Віталія Хоценка, загроза удару тривала близько 30 хвилин.

Водночас місцеві жителі отримали сповіщення із попередженням про ракетну небезпеку. Тоді як окремі користувачі зазначали, що частина з них не отримала жодних сповіщень, а іншим надійшли лише повідомлення про відбій тривоги.

До слова, відстань по прямій від Омська до найближчого державного кордону із Україною становить приблизно 2 500 – 2 700 кілометрів.

Де розташована Омська область: дивіться на карті

Де в Росії було гучно цієї ночі?

Вночі й під ранок 10 червня вибухи гриміли у Самарі. За даними із соцмереж з'ясувалось, що під прицілом опинився Куйбишевський нафтопереробний завод. На території об'єкта спалахнула пожежа, було одразу декілька осередків займання. Внаслідок удару значну частину міста накрим густий чорний дим.

Тоді як у Чебоксарах було зафіксовано удар по об'єкту ВНДІР (Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування). Відомо, що саме там виробляють комплектуючі для ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракетних комплексів "Іскандер-М" і крилатих ракет "Калібр".

Водночас у Володимирській області внаслідок атаки безпілотників виникли пожежі на двох об'єктах інфраструктури.