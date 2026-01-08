8 січня, 23:38
Тривога по всій Україні: монітори пишуть про загрозу удару "Орешніком"
Пізно увечері 8 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили. Водночас монітори уточнюють, що йдеться про загрозу удару "Орешником".
Дивіться також Росія атакує українські міста дронами: де є небезпека
Чому лунає масштабна тривога?
Загроза для усіх областей з'явилася близько 23:34.
Загроза застосування балістики середньої дальності (БРСД) по всій території України. Перебувайте в безпечних місцях та не ігноруйте сигнали тривоги,
– закликали монітори.
Перед цим фіксувалася нетипова активність на полігоні Капустин Яр.
Зверніть увагу! "Орешник" можна зафіксувати лише при наближенні до цілі.