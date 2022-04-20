Про це в ефірі 24 каналу розповів речник 128 окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас. Він зазначив, що вцілілу техніку ремонтують і вона слугуватиме для потреб українських захисників.

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"Просто не завжди вдається фіксувати на фото й відео знищену техніку, бо здебільшого зараз відбуваються артилерійські дуелі. Бої ведуть на декілька десятків кілометрів. Дрони не завжди можуть все фіксувати, але такі трофеї практично щодня", – сказав Галас.

Вдається здобути і документи

Галас розповів, що є безліч знищеної та трофейної техніки окупантів. Крім цього є зброя та документи, які передають розвідникам і Службі безпеки України.

Можна ідентифікувати не лише збройні сили Росії, але й нацгвардійців,

– зазначив Галас.

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