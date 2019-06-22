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      Троє людей вбило ударом блискавки на автобусній зупинці

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      Троє людей вбило ударом блискавки на автобусній зупинці на Прикарпатті
      Троє людей вбило ударом блискавки на автобусній зупинці на Прикарпатті / ТСН

      В селі Беньківці Рогатинського району, що на Івано-Франківщині, під час грози в автобусну зупинку влучила блискавка, де перебувало 5 людей. В результаті удару троє чоловіків загинули на місці.

      Блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій.

      Важливо! Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному

      На місці інциденту загинули троє львів'ян – 65-ти, 56-ти та 35-ти років, які приїхали до Франківської області навідати родичів.

      Окрім того, отримали травми дві жінки, місцеві мешканки. Їх госпіталізовали до лікарні. Одна із потерпілих розповіла, що її від миттєвого удару блискавки відкинуло на землю, а коли вона змогла піднятися, чоловіки вже не подавали ознак життя.

      Троє чоловіків загинули від удару блискавки
      Троє чоловіків загинули від удару блискавки

      Зазначимо, що поліція наголосила, аби мешканці області утримувалися від поїздок, а також бути обережними із засобами зв'язку.

      Як врятуватись від блискавки
      Найкраще перечекати грозу в будинку або в автомобілі

      blog_ava
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      Теги: Новини України Стихійні лиха Жертви Поліція Негода в Україні Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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