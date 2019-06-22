Троє людей вбило ударом блискавки на автобусній зупинці

Блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій.

На місці інциденту загинули троє львів'ян – 65-ти, 56-ти та 35-ти років, які приїхали до Франківської області навідати родичів.

Окрім того, отримали травми дві жінки, місцеві мешканки. Їх госпіталізовали до лікарні. Одна із потерпілих розповіла, що її від миттєвого удару блискавки відкинуло на землю, а коли вона змогла піднятися, чоловіки вже не подавали ознак життя.



Троє чоловіків загинули від удару блискавки

Зазначимо, що поліція наголосила, аби мешканці області утримувалися від поїздок, а також бути обережними із засобами зв'язку.



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