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      Труба плодить кримінальні провадження проти Порошенка, щоб вислужитись перед Зеленським, – суддя

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      Роман Труба
      Роман Труба / file.liga.net

      Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба масово заводить кримінальні справи проти п’ятого президента Петра Порошенка щоб вислужитись перед чинним головою держави Володимиром Зеленським.

      Таку думку, підкріплену фактами, на своїй сторінці у Facebook висловила полтавська суддя Лариса Гольник.

      "Сьогодні на порозі зали судових засідань мене перехопив посланець від директора Державне бюро розслідувань. Показав "ксиву", підкреслив, що виконує завдання самого Романа Труби. Сказав, що аналітики ДБР відмоніторили ситуацію з моїм позовом до президента України (визнання бездіяльності протиправною у зв’язку з недотриманням 30-денного терміну видання указу про призначення суддею безстроково). Запропонував написати заяву про злочин колишнього президента. Більшого абсурду годі й очікувати", – написала Гольник.

      За її словами, вона відмовилася писати таку заяву, адже у подібної справи не буде судових перспектив. А якщо у ДБР вбачають ознаки злочину, то мають внести дані до Єдиного державного реєстру розслідувань самостійно.

      "Здається, у Олександра Лємєнова (юрист, експерт в сфері антикорупційної політики, – ред.) читала, що Труба намагається вислужитися перед новим Президентом і тому плодить кримінальні провадження проти Петра Порошенка. Вірогідно, серед них є і небезпідставні. Але навіщо вдаватися до цілковитого безглуздя, продиктованого виключно шкурними інтересами окремо взятого керівника правоохоронного органу, наділеного величезними повноваженнями?" – обурилася суддя.

      Вона також відзначила, що територіальні управління ДБР "полюють за дрібнотою", а з середньою ланкою своїх потенційних "клієнтів" цілком нормально співіснують.

      "Якість слідства не завжди на рівні. Буває, що починають справи і не завершують – скидають на прокурорів, які є процесуальними керівниками. Тому цілком згодна з думкою експертів: без часткового перезапуску ДБР не обійтися. В будь-якому випадку тенденції – дуже нездорові", – констатувала Лариса Гольник.

      Пізніше Олександр Лємєнов у себе на Facebook написав, що йому вдалося встановити, хто саме та за чиєю вказівкою приходив до судді.

      "Так ось, згідно з даними з моїх джерел, за прямою вказівкою з Києва виконуюча обов`язки директора ТУ в Полтаві Світлани Савченко послала "в гості" до Гольник, слідчого Дениса Шингарьова. Савченко – колишня співробітниця ДФС та суддя в адміністративному суді. Кажуть, це креатура екс-митника Олександра Моргуна, що постійно "тусувався" біля Романа Труби. Можливо пані Савченко не знає, що методи роботи Гольник дещо відрізняються від того, як працює податкова чи "звичайні адмінсуди", – повідомив Лємєнов

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      Теги: Новини політики Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Роман Труба
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