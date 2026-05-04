Чи справді трудові мігранти потрібні Україні: член Ради Нацбанку дав чітку відповідь

В Україні дійсно фіксують нестачу працівників, яка поглиблюється на тлі повномасштабної війни. Є різні варіанти, як розв'язати цю проблему.

Економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів 24 Каналу, що дефіцит робочих рук в Україні справді існує. На його думку, це цілком звична практика в усьому світі, коли залучають іноземних громадян на роботу. Ця проблема стане особливо актуальною, коли розпочнеться післявоєнна відбудова. Україна потребуватиме значних трудових ресурсів.

Як ще боротися з дефіцитом робочої сили?

За словами Фурмана, безперечно, не варто орієнтуватися лише на мігрантів. Зараз, за різними даними, близько 5 – 6 мільйонів українців виїхали з початку повномасштабної війни. Держава має робити усе можливе, аби вони захотіли повернутися додому.

Ми розуміємо, що усі не повернуться. Тому важливо впроваджувати державні програми, аби залучати українців, які виїхали за кордон. Також потрібно впроваджувати програми для залучення громадян інших країн. Це допоможе, зокрема, швидкими темпами розбудовувати державу після війни,

– сказав Фурман.

При цьому ситуація не стає гіршою. Принаймні упродовж останніх двох місяців індекс ділових очікувань бізнесу підвищується. Це свідчить, що бізнес має кращі очікування щодо розвитку цього року. Хоч бізнес підтверджує, що дефіцит робочої сили існує.

Зверніть увагу! Керівник Державної служби статистики Арсен Макарчук дефіцит робочих рук в Україні наразі становить близько 2 мільйонів людей.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що в Україні можуть переглянути список так званих "ризикових країн". Все для того, аби бізнесу було легше наймати іноземних працівників. При цьому він визнає, що не можна забувати про безпекові та соціальні ризики. Є розуміння, що іноземці можуть використати офіційне працевлаштування лише для того, аби в'їхати до України.

Не всі підтримують ввезення трудових мігрантів

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев не підтримує ідею залучення трудових мігрантів до України. Попри робочі руки, не можна забувати про мовні, правові та культурні бар'єри. Також мігранти не завжди налаштовані працювати. На його думку, потрібно стимулювати українців повертатися додому. Є ключові питання, які потрібно вирішити – житло та робота.

Експерт з ринку праці Василь Воскобойник підтверджує, що нестачу людей зараз відчувають фактично в усіх секторах економіки. На його думку, трудові мігранти зможуть частково побороти проблему дефіциту на ринку праці. Але разом з тим потрібно мати чіткі й жорсткі умови депортації у разі порушення українського законодавства.