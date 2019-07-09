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      Труханов перешкоджає передвиборчій агітації, – Червоненко

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      Руслан Ківан
      Руслан Ківан

      Кандидат в народні депутати Євген Червоненко повідомив про те, що міська влада Одеси не дає можливості розміщувати на білбордах політичну рекламу. Тим самим перешкоджає передвиборної агітації, передбаченій законодавством України.

      За його словами, мер міста Геннадій Труханов робить все, щоб усунути конкурентів. Про це екс-міністр транспорту і зв'язку розповів в ефірі телеканалу "112-Україна".

      За словами Євгена Червоненка, міський голова Одеси Геннадій Труханов, підозрюваний правоохоронними службами в розкраданні державних коштів, блокує розміщення передвиборної агітації. Червоненко переконаний, що причина – в його партнерстві з Русланом Ківаном, сином відомого в Україні бізнесмена і мецената, власника Kiyv Post і компанії Kadorr Аднана Кивана.

      Головне звинувачення в тому, що моїм партнером в транспортному бізнесі є Руслан Ківан, син Аднана Ківана, найбільшого в Україні інвестора, який будує мільйони квадратних метрів житла абсолютно легальними грошима. Почалися питання: а чому ти у них живеш в готелі? Та тому що мені там безпечно, це мій бізнес-партнер. Я плачу гроші за рекламу на всіх каналах, за все готелю,
      – зазначив кандидат в народні депутати.

      Червоненко також розповів, що місцева влада закидає йому те, що він співпрацює з "не нашими", маючи на увазі сирійське походження бізнесмена.


      Руслан Ківан

      "Але як не наші? Вони сорок років живуть в Україні, вони наші! І тут я абсолютно на їхньому боці. Бог єдиний. Я завжди був і буду проти будь-яких ксенофобських заяв", – додав колишній міністр транспорту.

      Таким чином, згідно із заявою Червоненка, Геннадій Труханов задіяв свої ресурси, щоб заблокувати можливість розміщення білбордів з передвиборною агітацією, передбаченою законодавством України.

      Нагадаємо, раніше про перешкоджання агітаційній діяльності з боку Труханова і міської влади повідомляли лідери політичної партії "Опозиційна платфорта – За життя!".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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