Труханов переводить громадський транспорт Одеси у режим спеціального: що це означає

Громадський транспорт Одеси перейде у спеціальний режим роботи. Мешканцям міста не можна буде їздити у тролейбусах, трамваях і автобусах без нагальної ​​потреби.

Відповідну заяву у відеозверненні зробив 23 березня Геннадій Труханов. Відео опубліковане на сторінці міського голови Одеси у фейсбуці.

Важливо! Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль

За словами голови Одеси, 23 березня у мерії відбулося засідання відповідальної за надзвичайні ситуації комісії, де й вирішили суттєво обмежити право містян користуватися громадським транспортом.

"Ми хотіли без шокової терапії впорядкувати пасажирські перевезення. Звернулися до людей похилого віку, пільговиків, щоб вони не користувалися громадським транспортом. На жаль, наші звернення залишилися без належної уваги", – сказав Труханов.

Ми прийняли рішення перевести весь транспорт у режим спеціального: у першу чергу він буде перевозити людей, які їдуть на роботу на ті підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста,

– заявив він.

"Прошу поставитися з розумінням – це вимушені заходи. Це ті заходи, які сьогодні ми застосовуємо для порятунку життя та здоров'я мешканців нашого міста", – підсумував міський голова.

"Думская" пише, що у мерії не пояснили ці слова Труханова: мовляв, подробиці будуть завтра. У виданні переконані, що на закритті пасажирських перевезень в Одесі наполягло МВС.

Нагадаємо З 16 березня в Одесі закрили усі заклади, крім продуктових магазинів та аптек

Про коронавірус та карантин в Україні

Карантин Україна ввела з 12 березня , він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, він триватиме щонайменше до 3 квітня. Країна закрила кордони для іноземців з 16 березня та припинила міжнародне сполучення з 17 березня.

З 18 березня припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення, закрили метро у Києві, Харкові, Дніпрі.

Режим надзвичайної ситуації діє на Буковині, Львівщині, у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях та у місті Київ.

Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадки інфікування коронавірусом, 3 – летальні.



У період карантину в Україні діють низка обмежень / Інфографіка 24 каналу