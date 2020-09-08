Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що білоруських опозиціонерів насильно видворили з країни. Це була провокація, головна мета якох – підірвати довіру білорусів.

В ефірі 24 каналу Геращенко повідомив, що білоруські силовики вивезли 3 опозиціонерів з Мінська та намагались усіх видворити з Білорусі.

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"Як ми розуміємо, це була провокація, націлена на підрив довіри тисячі білорусів, які вже місяць протестують проти сфальсифікованих виборів президента Білорусі", – сказав Геращенко.

За його словами, завдання силовиків було таким: скомпрометувати лідера протестного руху. Однак Марія Колесникова, як ствердив Геращенко, "зробила дуже серйозний вчинок".

Вона унеможливила видворення, адже порвала свій паспорт. Тому білоруські спецслужби змінили план провокації та повідомили, що вони її зупинили під час можливості виїхати в Україну. Це все провокація, яка типова для російських та білоруських спецслужб,

– пояснив заступник міністра внутрішніх справ.

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Геращенко повідомив, що опозиціонери з українського боку пройшли усі процедури міграційного та прикордонного контролю. Зараз вони можуть користуватись всіма правами іноземних громадян та гостей України. "Вони можуть вільно пересуватись територією України, спілкуватися та дзвонити кому хочуть. Коли вони приїдуть у Київ, зустрінуться з друзями, то, думаю, дадуть більше інформації для преси", – підсумував Геращенко.

Що цьому передувало