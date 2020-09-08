Члени опозиційної білоруської Координаційної ради Іван Кравцов і Антон Родненков зараз їдуть до Києва. Вранці 8 вересня вони перетнули кордон між Україною та Білоруссю.

Про те, що Кравцов і Родненков їдуть до Києва, повідомив у коментарі «РБК-Україна» заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Щоправда, більше деталей не оприлюднив.

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Раніше в Державній прикордонній службі України зазначали, що білоруські опозиціонери вранці 8 вересня зуміли перетнути державний кордон України. Водночас їх ніхто не супроводжував.

Згодом білоруські ЗМІ з посиланням на тамтешню Держприкордонслужбу заявили, що Кравцова та Родненкова затримали на території України. Однак, українські прикордонники це спростували.

За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, Родненков та Кравцов пройшли прикордонний контроль відповідно до українського законодавства. І опісля вирушили на територію України.

Крім того, Геращенко зазначив, що це був не добровільний виїзд, а на насильницьке видворення опозиціонерів із Білорусі.

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