Перехід білоруських опозиціонерів через кордон України: Родненков і Кравцов їдуть до Києва
Члени опозиційної білоруської Координаційної ради Іван Кравцов і Антон Родненков зараз їдуть до Києва. Вранці 8 вересня вони перетнули кордон між Україною та Білоруссю.
Про те, що Кравцов і Родненков їдуть до Києва, повідомив у коментарі «РБК-Україна» заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Щоправда, більше деталей не оприлюднив.
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Раніше в Державній прикордонній службі України зазначали, що білоруські опозиціонери вранці 8 вересня зуміли перетнути державний кордон України. Водночас їх ніхто не супроводжував.
Згодом білоруські ЗМІ з посиланням на тамтешню Держприкордонслужбу заявили, що Кравцова та Родненкова затримали на території України. Однак, українські прикордонники це спростували.
За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, Родненков та Кравцов пройшли прикордонний контроль відповідно до українського законодавства. І опісля вирушили на територію України.
Крім того, Геращенко зазначив, що це був не добровільний виїзд, а на насильницьке видворення опозиціонерів із Білорусі.
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Що цьому передувало
- Напередодні в Білорусі зникли Марія Колесникова, Антон Родненков й Іван Кравцов. Їхня доля впродовж майже доби була невідомою, а рідні шукали їх через міліцію.
- Вранці 8 вересня білоруські державні ЗМІ заявили, що опозиціонери начебто законно оформили перетин кордону. Але під час огляду на додатковому пункті, який поставили через ситуацію з коронавірусом, запанікували та нібито почали прориватися через кордон.
- Крім того, підконтрольні Лукашенку ресурси опублікували відео, на якому людина схожа на Кравцова заявляє, що він разом із іншими колегами перетинатиме білоруський кордон.
- Зрештою Родненкову та Кравцову вдалося прорватися. А саму ж Колеснікову затримали білоруські прикордонники.
- За заявами білоруської пропаганди, Колесникову нібито викинули з машини. Однак. Геращенко переконує, що вона порвала свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі.