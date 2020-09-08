Білоруські ЗМІ повідомляють, що Антона Родненкова та Івана Кравцова затримали на українському кордоні. Водночас у Держприкордонслужбі цю інформацію спростовують – білоруси наразі проходять прикордонний контроль.

Прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова, заявили у ДПСУ 24 каналу.

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За словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, наразі вони проходять прикордонний контроль.

Я не підтверджую цю інформацію (про затримання Родненкова і Кравцова, – 24 канал). Вони проходять заходи прикордонного контролю відповідно до українського законодавства,

– зазначив Демченко.

Інших деталей він не розповів.

Нагадаємо, раніше видання "БелТА" писало, що їм в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні. За інформацією видання, вони мають посвідку на проживання в Україні.

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