Це сигнал для Антикорупційного суду, – юристка про страх для топполітиків
Народні депутати надіслали подання до Конституційного суду з проханням визнати неконституційним створення Вищого антикорупційного суду. Це вже не перша атака на незалежні антикорупційні структури.
Юристка центру протидії корупції Олена Щербан вважає, що можна порівняти це подання і подання в НАБУ. Тоді були певні неконституційні положення, але вони не тягнули за собою визнання знищення цілої інституції. Але немає жодного положення закону, яке можна було б поставити під сумнів щодо Антикорупційного суду. Про це вона заявила в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.
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Проте депутати, які ініціювали це подання говорять про якісь "особливості" суду. Але це безглузда аргументація. Його юрисдикція набагато ширша, навіть за НАБУ, і користується тими самими правилами, що й інші суди,
– наголосила Щербан.
Їй хочеться сподіватися на здоровий глузд Конституційного суду. Але є певні застереження.
Це сигнал для самого Антикорупційного суду,
– наголосила Щербан.
Що зробив Антикорупційний суд?
І вона розповіла про його особливості. А саме: він почав виносити вироки щодо топкорупціонерів, загалом вже є 12 тюремних вироків.
"На сьогодні Антикорупційний суд розглядає санкції: дає дозвіл на обшуки топпосадовців, зокрема і взяття під варту чи дозвіл на доступ до документів. І цього всі бояться", – наголосила Щербан.
Також вона підсумувала, що у цьому випадку чітко прослідковується потенційний і реальний конфлікт інтересів.
Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: