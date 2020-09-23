Це тотальна змова влади, – Гнап про звільнення від покарання підприємця Литвина
Суд звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина, який "прикрив" сина міністра внутрішніх справ Олександр Аваков у "справі про рюкзаки". Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що таке рішення прийняли саме через тотальну змову влади.
В ефірі 24 каналу Гнап пояснив, що таке рішення стало яскравим доказом, що навіть якщо детективи НАБУ мають у руках 100% докази, то судова система та прокуратура знайде можливість для злиття справи.
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"Очевидно, що це тотальна змова на найвищих щаблях влади про недоторканість певного кола осіб і їхню непідсудність. Йдеться про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його сина та ексзаступника пана Чеботаря", – сказав Гнап.
Є каста недоторканих – це наша політична еліта. Так було і в часи Порошенка,
– зауважив журналіст.
САП була політичним інструментом, – Гнап
Дмитро Гнап зазначив, що САП в останні роки свого існування була не правоохоронним антикорупційним органом, а політичним інструментом. За його словами, Петро Порошенко та тодішній генпрокурор Луценко використовували САП, щоб тиснути на своїх політичних опонентів.
"Коли Аваков і його оточення з Народного фронту почало дозволяти собі зайве і ставати самостійними гравцями – Порошенко з Луценком або поновлювали справу проти політичних опонентів, або загальмували, коли досягнули домовленостей. Відомство Холодницького тоді поклало цю справу до шухляди, оскільки у Порошенка з Аваковим все було чудово. Коли Аваков почав дозволяти собі зайве – цю справу активізувати, сина Авакова, Чеботаря та Литвина затримали", – пояснив Гнап.
Коли Аваков знову став "шовковий", то з благословення Порошенка та Луценка САП цю справу злила, вивівши з-під удару сина Авакова та Чеботаря. Водночас цапом-відбувайлом зробили Литвина, який і взяв на себе всю вину,
– сказав журналіст-розслідувач.
За словами Гнапа, якщо підприємець готовий поділитися грошима з прокурором чи слідчим – вони готові його випустити на волю. Однак у цій справі йшлося не про гроші, а про контрольованість Авакова та його вчинків.
Коротко про "рюкзаки Авакова" / Інфографіка 24 каналу
Справа "рюкзаків Авакова": коротко
- Йдеться про постачання до підрозділів Нацгвардії тактичних рюкзаків за завищеними цінами.
- МВС уклало угоди з ТОВ "Дніпровенд" у лютому 2015 року. Тоді домовились про покупку 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,5 мільйона гривень. Також уклали угоду з ПП "Плігачов" щодо 1 тисячі рюкзаків вартістю 2,1 мільйона гривень.
- Слідчим знадобилося майже 3 роки, аби зібрати докази у "рюкзаковій справі". Першими цю схему розкрили журналісти розслідувачі. Однією з програм, яка взялася розслідувати справу, були "Схеми".
- У 2016 році в мережі з'явився відеозапис розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС. Розмова відбувалась між чоловіком, схожим на сина Арсена Авакова Олександра, та особою, схожою на ексзаступника міністра Сергія Чеботаря. Журналісти "Схем" знайшли факти, які доводили те, що зйомка може бути справжньою. Водночас Холодницький заявляв, що САП не зібрало достатньо доказів.
- Детективи НАБУ 31 жовтня 2017 року затримали 3 осіб у справі: сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання наплічників Володимира Литвина. Згодом Авакову та Чеботарю висунули підозру у розтраті, привласненні або заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем.
- Завершення розслідування оголосили у квітні 2018 року. Тоді ключових персоналій справи – Авакова-молодшого і Чеботаря – зі справи "вивели". Водночас Володимир Литвин взяв всю провину на себе та покаявся. Його засудили до 2 років іспитового терміну.