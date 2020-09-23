Суд звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина, який "прикрив" сина міністра внутрішніх справ Олександр Аваков у "справі про рюкзаки". Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що таке рішення прийняли саме через тотальну змову влади.

В ефірі 24 каналу Гнап пояснив, що таке рішення стало яскравим доказом, що навіть якщо детективи НАБУ мають у руках 100% докази, то судова система та прокуратура знайде можливість для злиття справи.

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"Очевидно, що це тотальна змова на найвищих щаблях влади про недоторканість певного кола осіб і їхню непідсудність. Йдеться про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його сина та ексзаступника пана Чеботаря", – сказав Гнап.

Є каста недоторканих – це наша політична еліта. Так було і в часи Порошенка,

– зауважив журналіст.

САП була політичним інструментом, – Гнап

Дмитро Гнап зазначив, що САП в останні роки свого існування була не правоохоронним антикорупційним органом, а політичним інструментом. За його словами, Петро Порошенко та тодішній генпрокурор Луценко використовували САП, щоб тиснути на своїх політичних опонентів.

"Коли Аваков і його оточення з Народного фронту почало дозволяти собі зайве і ставати самостійними гравцями – Порошенко з Луценком або поновлювали справу проти політичних опонентів, або загальмували, коли досягнули домовленостей. Відомство Холодницького тоді поклало цю справу до шухляди, оскільки у Порошенка з Аваковим все було чудово. Коли Аваков почав дозволяти собі зайве – цю справу активізувати, сина Авакова, Чеботаря та Литвина затримали", – пояснив Гнап.

Коли Аваков знову став "шовковий", то з благословення Порошенка та Луценка САП цю справу злила, вивівши з-під удару сина Авакова та Чеботаря. Водночас цапом-відбувайлом зробили Литвина, який і взяв на себе всю вину,

– сказав журналіст-розслідувач.

За словами Гнапа, якщо підприємець готовий поділитися грошима з прокурором чи слідчим – вони готові його випустити на волю. Однак у цій справі йшлося не про гроші, а про контрольованість Авакова та його вчинків.



Коротко про "рюкзаки Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Справа "рюкзаків Авакова": коротко