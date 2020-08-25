Американський президент Дональд Трамп заявив, що США можуть перемогти коронавірус навіть без вакцини від COVID-19. Раніше він заявляв, що хоче отримати вакцину до президентських виборів 3 листопада.

За його словами, наразі три потенційні вакцини проходять останній етап клінічних випробувань. Про це він заявив, виступаючи перед прихильниками в Північній Кароліні, повідомляє пресслужба Білого дому.

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Це станеться швидше, ніж люди думають, з вакцинами та навіть без них. Це вже відбувається,

– зазначив Трамп.

Що відомо про тиск Трампа на вчених

Вчені та дослідники в галузі охорони здоров'я висловили стурбованість тим, що Дональд Трамп чинить тиск на Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), вимагаючи запустити вакцину до листопада, аби підвищити свої шанси на переобрання.

Водночас директор Національного інституту США з вивчення інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає небезпечним поспіх з випуском вакцини від COVID-19.

Небезпека такого поспіху, вважає Фаучі, полягає в тому, що передчасний випуск на ринок однієї вакцини "погіршить, а то й унеможливить залучення людей до тестування інших вакцин".

Розробка вакцини в США: що треба знати

Міністерство охорони здоров'я США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Протягом останніх тижнів почалися масштабні клінічні випробування відразу декількох можливих вакцин. У випробуваннях виробників Moderna, Pfizer і AstraZeneca беруть участь десятки тисяч добровольців.

Компанія Johnson & Johnson оголосила, що під час третього етапу випробувань вакцини візьмуть участь понад 60 тисяч осіб.

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