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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це для мене театр, – Данилко про Майдан

17:03, сьогодні 2726 Читать новость на русском
Данилко неоднозначно висловився про революцію на Майдані
Данилко неоднозначно висловився про революцію на Майдані / Фото з відкритих джерел

Український шоумен та співак Андрій Данилко неоднозначно висловився про Революцію Гідності, заявивши, що він у неї не вірить.

Як заявив Андрій Данилко у програмі "Гордон", Євромайдан не став для України благом.

"Мені і перший не подобався, чесно скажу. Я ж живу там поруч. Я не вірю в те, що це може принести поліпшення. Це завжди для мене театр. Я бачу, що є режисер, є сценарій, є артисти, є масовка. І є люди, які абсолютно щиро брали участь в Майдані – і в першому, і в другому. Але у мене не було довіри ні до першого, ні до другого", – заявив Андрій Данилко.

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Окрім того, він додав, що негативно ставиться до декомунізації – зміни назв вулиць, зносу пам'ятників часів СРСР та іншого.

Я ще розумію, коли повертають назви, які були історичні. І мені здається, що якщо вже називати вулицю, то не треба називати спірними прізвищами, до яких через 20 років зміниться ставлення,
– додав Андрій.

До слова, співак Андрій Данилко розповів, що думає про анексію Криму та війну на Донбасі.

Додамо, Вєрка Сердючка в новорічну ніч виступала для росіян під Москвою.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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