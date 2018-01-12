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Це показове ґвалтування українського законодавства, – Марченко про свою судову справу

10:23, сьогодні 466 Читать новость на русском

Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику глави Запорізької облради Владиславу Марченку. Тепер він перебуватиме під частковим домашнім арештом, а також з 10 до 14 години дня зможе виконувати депутатські повноваження. Брата ж Марченка – Марка – залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Владислава Марченко, який очолює "Об'єднання "Самопоміч" у Запорізькій області, підозрюють у корупції. Чоловік скандальну справу називає політичним переслідуванням.

Читайте також: Прокуратура не мала права розслідувати справи братів Марченків, а в ході слідства ще вчинила й кримінальне правопорушення, – адвокат

"Це є показове ґвалтування українського законодавства. Саме в частині, де є політичні партії і де є опозиційні політичні партії. І цей увесь рух, який розпочато наприкінці 2017 року стосовно мене і моєї політичної сили, я вважаю виключно політичним переслідуванням", – заявив Владислава Марченко.

Суд відмовив стороні обвинувачення, яка вимагала тримання під вартою або заставу. Підтримати однопартійця до Запоріжжя приїхав народний депутат України та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Ці вироки ганебні, безпідставні, смішні. Вони демотивують людей брати участь у публічному управлінні і будувати свою державу,
– пояснив Олег Березюк.

Адвокати політика подали клопотання і заяви на ім'я генерального прокурора України про вчинення кримінального злочину слідчими органами при затриманні обох братів. Захист вимагає службового розслідування щодо дій прокурорів.

Теги: Новини України Судді Самопоміч Запоріжжя Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
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