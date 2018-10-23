Це просто катастрофа: на окупованій Донеччині скаржаться на зубожіння
Політолог і прихильник проросійських бойовиків Донеччини Костянтин Долгов поскаржився на зубожіння в окупованому Донецьку. Про це свідчать суми у середньому чеку із місцевих супермаркетів, який впав до 25 гривень за підсумками першої половини жовтня.
Про це Долгов написав на своїй сторінці у соціальних мережах.
Так, він зазначив, що влітку середній чек був близько 100 рублів (43 гривні).
Читайте також: Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
Це просто катастрофа. Інших слів у мене немає. А у звітах куратори, мабуть, пишуть щось із серії "все добре, прекрасна Маркізо",
– поскаржився Долгов.
На заяву прихильника бойовиків зреагував журналіст Денис Казанський.
Ось це і є реальна ненависть. Ось, хто по-справжньому ненавидить Донбас і принижує людей, які там живуть. Ворогами зробили українців, але поставили на коліна жителів регіону, вкинули Донбас у злидні росіяни. І Долгов даремно голосить. Він теж автор цього економічного дива,
– написав Казанський у Twitter.