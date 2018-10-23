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      Це просто катастрофа: на окупованій Донеччині скаржаться на зубожіння

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      На окупованій Донеччині скаржаться на зубожіння
      На окупованій Донеччині скаржаться на зубожіння / Ілюстративне фото

      Політолог і прихильник проросійських бойовиків Донеччини Костянтин Долгов поскаржився на зубожіння в окупованому Донецьку. Про це свідчать суми у середньому чеку із місцевих супермаркетів, який впав до 25 гривень за підсумками першої половини жовтня.

      Про це Долгов написав на своїй сторінці у соціальних мережах.

      Так, він зазначив, що влітку середній чек був близько 100 рублів (43 гривні).

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      Це просто катастрофа. Інших слів у мене немає. А у звітах куратори, мабуть, пишуть щось із серії "все добре, прекрасна Маркізо",
      – поскаржився Долгов.

      На заяву прихильника бойовиків зреагував журналіст Денис Казанський.

      Ось це і є реальна ненависть. Ось, хто по-справжньому ненавидить Донбас і принижує людей, які там живуть. Ворогами зробили українців, але поставили на коліна жителів регіону, вкинули Донбас у злидні росіяни. І Долгов даремно голосить. Він теж автор цього економічного дива,
      – написав Казанський у Twitter.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші Новини Донецька журналісти
      Джерело: 24 канал
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