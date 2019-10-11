Це велика проблема. Але є дискусія, є компроміс, – Зеленський про екологію в країні

На пресмарафоні 10 грудня "КП в Україні" поговорила з Володимиром Зеленським про екологічні проблеми.

– На цьому тижні по всьому світу пройшли мітинги за екологію. Моє рідне Запоріжжя – промислове місто з усіма витікаючими наслідками, причому в прямому сенсі. Ночами відключають очисні споруди, все йде в повітря, діти, люди цим дихають. Екологічні служби ніби і працюють, але насправді є дуже корумпованими, і ситуація не змінюється вже довгі роки – при різній владі було приблизно одне й те саме. З іншого боку, якщо влада втручається, відразу починаються розмови про тиск...

– У нас все почалося з Кривого Рогу, з Запоріжжя. Як тільки ми почали направляти екоінспекції туди, нам сказали – це тиск, будуть йти іноземні інвестори. У нас були такі питання з "Арселором", вони офіційно висловлювали свою позицію. Але на сьогодні ми прийшли до загальних рамок, наприклад, з тим же "Арселором", вони будують за 400 мільйонів гривень онкоцентр і допомагатимуть людям, з якими сталася ця трагедія, вони будуть лікувати і допомагати. Встановлено розмір відшкодування – суми на ліки і допомогу щорічно.

Я вас чую, ви мені можете розповісти про конкретні речі, ми перевіримо. Таке вже було, були серйозні викиди. Але коли я приїжджаю – вони все відключають, чисте небо. Це те, що я бачу. Відправляємо інспекцію – а зараз вже всі бояться, так би мовити, "вирішувати питання"...

– Зараз залишилися позапланові перевірки, або їх вже немає?

– Все є. Це велика проблема, я розумію. Потрібно посилювати перевірки. Але потім всі міжнародні ЗМІ писатимуть, що ми тиснемо на правоохоронців, а правоохоронні органи тиснуть на бізнес і перевіряють його кожен день.

– З іншого боку, якщо підприємства будуть закриватися, в такому місті як Запоріжжя людям ніде буде працювати?

– А що тоді? Тоді є дискусія, є компроміс, як з "Арселором". Вони переходять на інше, більш екологічно чисте обладнання. Вони повинні були до 2018-го, але тепер поетапно, в цьому, наступному, і до 2023 року повністю буде оновлено обладнання. І, як я сказав, вони повинні в екологічні проєкти, в гуманітарну сферу вкладати частину грошей, які виводилися у вигляді дивідендів. З Запоріжжям, думаю, у нас завдання – робити те ж саме.