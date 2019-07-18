Центр допомоги для ветеранів: які послуги надає та як фінансується

У Рівному створюють унікальний реабілітаційний центр для ветеранів війни та їхніх родин. В одному місці об'єднали всі послуги для військових. Від арт-терапії та допомоги психолога до консультацій із юридичних чи фінансових питань. Тож запрошують до співпраці і громадські організації. Скільки таких центрів уже працює в Україні та хто дає гроші на їх облаштування з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

Анна, яка є інвалідом другої групи, на війні провела кілька місяців. У 2014 році була медиком батальйону Донбас. При виході з Іловайську жінка зазнала серйозних поранень, після цього майже рік лікувалась за кордоном.

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Зараз Анна живе в Одесі, а у Рівне приїхала, аби перейняти досвід і довести, що такі центри для ветеранів дуже потрібні.

Я сама особисто і мої хлопці постійно зіштовхуємося з проблемами. Зазвичай це непорозуміння у родинах. Вони очікують, що ми туди пішли і такі ж повернулися. Але ні, у нас міняються цінності,

– розповіла ветеран війни Анна Ільющенкова.

У Рівному центр для ветеранів війни базуватиметься в будівлі колишнього ЖЕКу, де вже давно порожньо. Кімнати в занедбаному стані, тому приміщення потребує капітального ремонту.

Дивіться фото приміщення колишнього ЖЕКу:

"Тут косметичний ремонт не підійде, бо треба робити капітальний. Ми відправили "листи щастя" підприємцям та бізнесменам з переліком матеріалів. Ми будемо залучати військових й своїми силами також робитимемо фізичну працю", – повідомила член ради обласної Спілки учасників АТО Вікторія Шинкаренко.



Вікторія Шинкаренко

Приміщення має 200 квадратних метрів, де планують облаштувати тренінгову, навчальну та кухонну зони, дитячу кімнату, хостел і можливо тренажерний зал. На ремонт треба орієнтовно 350 тисяч гривень. Проект реалізує Міністерство у справах ветеранів спільно із благодійною організацією. Частину грошей вже надали британські благодійники.

Наша організація тут забезпечить (військових – 24 канал) діяльність юриста та психолога. Також проводитиме заходи такі, як коло підтримки або зустріч родин загиблих. Ми лише одна з організацій, яка підтримує створення тут будинку для ветеранів,

– пояснила менеджерка благодійної програми Валерія Вершиніна.

Такий центр вже працює у Житомирі. Також пілотні проекти подібних закладів нещодавно запрацювали в Одесі та Миколаєві. У ветеранському міністерстві сподіваються, що зовсім скоро такі ж центри працюватимуть у кожному обласному центрі.