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      Як це нести службу під самою Горлівкою: розповідь військових

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      Стріляють терористи і в безпосередній близькості від контрольних пунктів в'їзду-виїзду, де вдень проходять тисячі цивільних. Тож українській армії часто доводиться ворога втихомирювати.

      Військовослужбовець Збройних сил України розповів, що по наших військових б'ють, використовуючи АГС (станковий автоматичний гранатомет), СПГ ( станковий протитанковий гранатомет), ПТУР (протитанкова керована ракета).

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      Військовий Мартин розповів, як це нести службу під самою Горлівкою. Стверджував, що на те що поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) велика кількість цивільних, ворогу байдуже.

      Напевно так, ворогу все одно, що тут поруч мирні люди, що тут знаходиться КПВВ. І їм все одно чи ніч, чи день,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Мартин.

      КПВВ
      Контрольний пункт в'їзду-виїзду

      Проте вдень, коли тисячі жителів окупованих територій переходять на підконтрольну територію і назад, терористи стріляють все ж менше. Це той самий час, коли можна будувати фортифікації.

      Будування фортифікації
      Будування фортифікації (украплень)

      В момент, коли обстріли вщухають, хлопці самі будують собі укріплення. Всі ці колоди вони збирають власноруч.

      Інженерна техніка сюди навіть не під'їде, бо велику машину одразу ж почнуть обстрілювати. Відтак доводиться все робити голіруч. Зокрема укріплення з колод та мішків здатні витримати більшість снарядів. Частенько ворог стріляє з автоматичного гранатомета.

      Укріплення на Донеччині
      Укріплення на Донеччині

      "Це ось такий ВОГ (осколковий боєприпас – 24 канал). Розліт осколків – сім метрів. Вбити не вб'є, але калікою залишить", – розповів військовий Євгеній.

      Захищають укріплення і від мінливої донбаської погоди. Днями були грози і бійці жартома міряються з ворогом блискавками, що влучили у позиції. "Вчора ввечері нам десь там по дорозі вдарило в дерево. Розлетілось непогано. Дерево розкололо і підпалило дроти. А вже вчора реванш – 1:1. По терикону, як раз крайній бліндажик, в трубку-димоход вальнуло", – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним Док.

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      15 липня
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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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