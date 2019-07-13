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      Бойовики РФ вивісили український прапор на своїх позиціях

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      Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор.

      За словами українських військових, у такий спосіб ворог намагався ввести в оману наших захисників.

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      "Який був їхній задум, ми так і не зрозуміли. Але прапор висів три дні. Ми не стріляли, звичайно. Як по прапору нашому стріляти?", – пригадав військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Дімич.

      Попри нові дивні задуми, ворог традиційно стріляє з усього, що є на озброєнні.

      Буває, під'їжджає танк дуже близько. Ми його висікаємо, доповідаємо і по ньому працюють. Слава Богу, він відходить. Буває, що шкоди наносить так добряче,
      – зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Матвєй.

      До слова, проросійські бойовики обстрілюють не лише позиції українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів страждають й мирні жителі. Так, 12 липня у селі Чермалик місцевий мешканець отримав поранення, а згодом помер. Снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.

      blog_ava
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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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