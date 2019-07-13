Бойовики РФ вивісили український прапор на своїх позиціях

Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор.

За словами українських військових, у такий спосіб ворог намагався ввести в оману наших захисників.

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"Який був їхній задум, ми так і не зрозуміли. Але прапор висів три дні. Ми не стріляли, звичайно. Як по прапору нашому стріляти?", – пригадав військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Дімич.

Попри нові дивні задуми, ворог традиційно стріляє з усього, що є на озброєнні.

Буває, під'їжджає танк дуже близько. Ми його висікаємо, доповідаємо і по ньому працюють. Слава Богу, він відходить. Буває, що шкоди наносить так добряче,

– зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Матвєй.

До слова, проросійські бойовики обстрілюють не лише позиції українських захисників. Внаслідок ворожих обстрілів страждають й мирні жителі. Так, 12 липня у селі Чермалик місцевий мешканець отримав поранення, а згодом помер. Снаряд впав просто у подвір'я приватного будинку.