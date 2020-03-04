Центральний автовокзал Києва та низку автостанцій продали за 230,9 мільйона гривень

Фонд державного майна на аукціоні продав підприємство "Київпассервіс". Саме воно керує центральним автовокзалом Києва та ще п'ятьма автостанціями у столиці.

"Київпассервіс" придбали за 230,89 мільйона гривень, зазначили на сайті Фонду держмайна України.

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Аукціон з продажу "Київпассервіс" відбувся 4 березня, у ньому взяли участь 3 інвестори. У відомстві зазначили, що ціна продажу зросла на 18% порівняно з початковою вартістю.

Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, надати їм "нове життя",

– сказав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

До слова, про продаж автовокзалів Києва почали говорити ще влітку 2019 року. Перший аукціон намагалися провести у серпні 2019 року, але тоді ніхто не захотів брати участі у торгах. Тож державне підприємство тоді не продали.

Довідка. У власності "Київпассервісу" перебуває 6 автостанцій: Центральний автовокзал та автобусні станції "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна". Ще 18 автостанцій розташовані у Київській області.

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