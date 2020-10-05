Київські комунальники заради оновлення історичної пам'ятки Нікольські ворота на перешийку (також відомі, як Нікольські казарми або Військова комендатура), нещадно повирубували старі каштани та інші дерева. Вони були окрасою столиці.

Осіннє "покращення" столиці України не завжди проходить без втрат. Вкотре переконалися в цьому мешканці столичного Печерська. Про це повідомив 5 жовтня у себе на сторінці у фейсбуці громадський активіст Юрій Хорунжий.

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Він розмістив дві світлини у форматі "було/стало", які підтвердили знищення дерев. На одному фото бачимо кілька десятків дерев, на іншому – поодиноке деревце, будівельний кран та VIP-будинок, де зареєстровано майно чинного президента – Володимира Зеленського.

У своєму пості активіст затегав мера столиці – пана Кличка, а також його підлеглих з КМДА.



Нікольські казарми – сучасний вигляд, жовтень 2020 / Фото Юрія Хорунжого

У коментарях, щоправда, вони не з'явились, проте сам Хорунжий додав фото ділянки, на якій було знищено дерева, а також проєкт реновації історичної пам'ятки, де дерева мали б лишитись, проте цього не сталося.



Історичний вигляд пам'ятки / Фото Юрія Хорунжого