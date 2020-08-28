Ввечері 27 серпня громадянин Німеччини Денис Барон роздавав гроші у центрі Львова, називаючи себе "посланцем Бога". При цьому чоловік викрикував провокативні гасла про Україну і Росію. Його затримали та депортували з України.

Чому чоловік роздавав гроші на вулиці

Денис Барон говорив, що є мільярдером і приїхав в Україну, аби роздавати гроші людям, інформує ZAXID.NET.

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Роздава гроші, а люди молились

Чоловік приходив до пам'ятника Івану Федорову протягом двох днів – 23 і 24 серпня. Разом із жінкою, яку він називав своєю дружиною, Барон приносив колонку з мікрофоном та протягом кількох годин роздавав перехожим гроші. Люди брали гроші, ставали на коліна і молились разом із німцем.

Барон запевняв, що "сучасна церква забирає в людей гроші, а він – посланець Бога і прийшов, щоб людям їх давати".

Німець говорив, що має свій бізнес. Спочатку він просто роздавав людям гроші, а потім записував їх потреби і контакти, обіцяючи допомогти. Очевидці запевняють, що гроші були справжніми.

Він дав мені 500 гривень, ми собі потім з колєгою випили по 250 грамів. Раз гроші взяли в магазині, то вони справжні,

– розповів очевидець Ярослав.

Денис Барон роздає людям гроші, відео:

Чому німця депортували з України

Барон викрикував гасла, що суперечать державній безпеці України. Чоловік закликав до повалення конституційного ладу і об’єднання України, Росії та Білорусі в одну державу. Через це йому заборонили в'їзд до України на 3 роки і депортували до Німеччини.

Після депортації Барон записав відео, де показав паспорт із позначкою про депортацію. Також закликав львів'ян молитись, а співробітників Служби безпеки України назвав своїми братами.

Що відомо про Дениса Барона

Денис Барон називає себе пастором.

З'ясували, що у Німеччині він активно організовував заходи для "патріотів" та закликав до революції, говорячи, що готовий померти як мученик за свій народ.

Проте чи має він бізнес і мільярди, як стверджував німець, невідомо.

На ютуб-каналі "Легион 111" є кілька десятків відео з Денисом Бароном. Хоча канал був створений 20 липня.

У відео від чоловіка можна почути, що він любить Путіна, українці та росіяни є одним народом, а "Європа хоче купити Україну, щоб зробити людей рабами".

Відеозвернення Дениса Барона після депортації: