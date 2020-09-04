На місці працюють рятувальники

На місце прибули рятувальні бригади та співробітники полііції. Про це інформує Sputnik.

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За попередньою інформацією, вибух стався у клубі "Дежавю". Там відбувався ремонт та вибухнув газовий балон. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я Грузії, одна людина загинула, ще твоє травмовані. Один з них, а саме – менеджер клубу, – в дуже важкому стані.

Клуб "Дежавю" працює у Тбілісі з 2001 року. Переважно у закладі відзначають дитячі свята та дні народження.

Дивіться фото з місця вибуху / Фото imedi та Sputnik:

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь и полиция.



Причины взрыва пока неизвестны pic.twitter.com/aOn8eAAGVs — OR News (@vyacykov) September 4, 2020

Дивіться на карті, де розташований Великий концертний хол у Тбілісі: