У центрі Тбілісі стався вибух: є постраждалі та загиблий – відео
У Грузії 4 вересня, у центральній частині Тбілісі, поблизу Філармонії. За інформацією ЗМІ, є постраждалі та загиблий.
На місці працюють рятувальники
На місце прибули рятувальні бригади та співробітники полііції. Про це інформує Sputnik.
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За попередньою інформацією, вибух стався у клубі "Дежавю". Там відбувався ремонт та вибухнув газовий балон. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я Грузії, одна людина загинула, ще твоє травмовані. Один з них, а саме – менеджер клубу, – в дуже важкому стані.
Дивіться фото з місця вибуху / Фото imedi та Sputnik:
Дивіться на карті, де розташований Великий концертний хол у Тбілісі: