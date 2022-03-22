По Чернігову було випущено декілька десятків крилатих ракет

Міський голова Чернігова сказав, що наразі немає сенсу рахувати кількість зруйнованих будинків. За його словами, ці цифри змінюються щогодини.

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По нас було випущено кілька десятків крилатих ракет. А для розуміння через падіння однієї ракети у радіусі 30 метрів усе житло руйнується. У радіусі 50 – 100 метрів зі стін вибиває електропроводку,

– зазначив Атрошенко.

Він звернув увагу на відмінність Чернігова від Харкова та інших міст. Причина в тому, що площа Чернігова значно менша.

"І коли йде оборона меншої території, ця територія страждає ще більше", – сказав мер.

Атрошенко повідомив, що Чернігів зазнає колосальних втрат через обстріли ворога. Місто залишилося без електрики, має проблеми з їжею та водопостачанням.

"Ми вже більше тижня не маємо електроенергії. І у нас сьогодні немає навіть можливості відновити електрику. Навіть якщо це зробити технічно, цього вистачить на годину, максимум дві", – розповів міський голова Чернігова.

Найголовніша проблема, за його словами, в тому, що місто потребує багато запчастин задля функціонування водопостачання.

Ці запасні частини закінчуються, а волонтери нам не можуть в цьому допомогти. Нам потрібна тут допомога уряду. Нам потрібно, аби уряд відновив постачання життєво важливих для функціонування міста деталей,

– резюмував Атрошенко.

До слова – Захисники Чернігова збили ще один ворожий літак, який завдавав ракетні удари по місту: дивіться відео