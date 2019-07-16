Цифри щороку ростуть: у світі голодують понад 800 мільйонів людей

Кожна дев'ята людина світу сьогодні страждає від недоїдання. Кількість людей, що стикаються з проблемою голоду, з 2016-го зростає щороку.

820 мільйонів людей сьогодні недоїдають. Це на 9 мільйонів більше, ніж минулого року, сказано в доповіді, опублікованій Організацією Об'єднаних Націй, передає "Інтерфакс".

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Найбільше експерти хвилюються за ситуацію в країнах Африки та Південної Азії. Зокрема, у Східній Африці голодує 30% населення, а в Азії загалом – 513 мільйонів людей.

Внаслідок продовольчої кризи у Північному Судані з 2017 року голодує близько 50% місцевого населення. Голод у Східній Африці обумовлений не лише складною соціально-економічною ситуацією, а ще й кліматичними умовами. Так, внаслідок засухи у 2011 році загинуло від 50 до 100 тисяч людей. За даними ООН, у 2012 році, кожен 4 житель Африки південніше Сахари страждав від недоїдання.

В ООН також констатували, що кожне сьоме немовля у світі народжується із недостатньою вагою.



Водночас експерти Організації Об'єднаних Націй звернули увагу на проблему ожиріння. У світі налічується 670 мільйонів людей, уражених цією проблемою.

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Автори наполягають на створенні умов для підтримання стабільної та безпечної ситуації із продовольством у країнах, що наразі переживають економічну кризу.