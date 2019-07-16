11:35
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Цифри щороку ростуть: у світі голодують понад 800 мільйонів людей

      218 Читать новость на русском
      Голод в Африці
      Голод в Африці / turkey-sea.ru

      Кожна дев'ята людина світу сьогодні страждає від недоїдання. Кількість людей, що стикаються з проблемою голоду, з 2016-го зростає щороку.

      820 мільйонів людей сьогодні недоїдають. Це на 9 мільйонів більше, ніж минулого року, сказано в доповіді, опублікованій Організацією Об'єднаних Націй, передає "Інтерфакс".

      Цікаво: Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року

      Найбільше експерти хвилюються за ситуацію в країнах Африки та Південної Азії. Зокрема, у Східній Африці голодує 30% населення, а в Азії загалом – 513 мільйонів людей.

      Внаслідок продовольчої кризи у Північному Судані з 2017 року голодує близько 50% місцевого населення. Голод у Східній Африці обумовлений не лише складною соціально-економічною ситуацією, а ще й кліматичними умовами. Так, внаслідок засухи у 2011 році загинуло від 50 до 100 тисяч людей. За даними ООН, у 2012 році, кожен 4 житель Африки південніше Сахари страждав від недоїдання.

      В ООН також констатували, що кожне сьоме немовля у світі народжується із недостатньою вагою.

      Водночас експерти Організації Об'єднаних Націй звернули увагу на проблему ожиріння. У світі налічується 670 мільйонів людей, уражених цією проблемою.

      Читайте про іншу програму ООН: 187 країн уклало глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям

      Автори наполягають на створенні умов для підтримання стабільної та безпечної ситуації із продовольством у країнах, що наразі переживають економічну кризу.

      blog_ava
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні
      6442
      Теги: Новини України ООН Продовольство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      53165
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      15 липня , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3476
      На Донбас повертається масштабна війна: ризики України і плани Росії
      сьогодні , 09:00 На Донбас повертається масштабна війна: ризики України і плани Росії
      Олексій Чибісов 4891
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні , 08:03 Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      6442
      Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      15 липня , 22:00 Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      Блог Соцмережі 433
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук