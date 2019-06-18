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      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: цікаві дані

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      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: цікаві дані
      Як зміниться чисельність населення на планеті до 2050 року: цікаві дані / hotgeo.ru

      У найближчі 30 років населення планети зросте на 2 мільярда осіб і до 2050 року досягне 9,7 мільярдів. Переважно населення зростатиме у бідних країнах.

      У новій доповіді ООН, присвяченій глобальним демографічним змінам і перспективам йдеться, що 50% приросту населення у наступні три десятиліття відбудеться за рахунок дев'яти країн.

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      Найбільше населення зростатиме у Індії, Нігерії, Пакистані, ДР Конго, Ефіопії, Танзанії, Індонезії, Єгипті і США. Аналітики прогнозують, що Індія обжене Китай і посяде перше місце у світі по чисельності населення. Кількість жителів тропічної Африки до 2050 року подвоїться.

      Населення планети старіє, цей процес особливо помітний у країнах Європи та Північної Америки.

      У 2018 році число літніх людей у віці від 65 років і старше вперше перевищила кількість дітей до 5 років,
      – зазначено у доповіді.

      Які головні причини старіння населення? Їх всього дві – збільшення тривалості життя та зниження рівня народжуваності. За даними доповіді, сьогодні у світі на одну жінку в середньому припадає 2,5 новонароджених дитини, а до 2050 року цей показник складе 2,2 дитини на одну жінку.

      У яких країнах населення зменшується? До 2050 року в 55 країнах, чисельність населення скоротиться як мінімум на 1%. Серед них – Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Латвія і Литва.

      Населення України до 2050 року скоротиться на 8,8 мільйонів осіб.

      Скорочення населення пов'язано, в першу чергу, з падінням рівня народжуваності.

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      blog_ava
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      Теги: Статистика ООН Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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