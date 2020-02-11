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      Цифрова трансформація: ЄС підтримає Україну 25 мільйонами євро

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      Кабмін та ЄС підписали програму підтримки цифрової трансформації в Україні / Пресслужба Кабміну

      Уряд та ЄС підписали програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Євросоюз виділить на проєкт 25 мільйонів євро.

      Документ підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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      Так мало паперу і так багато грошей. Ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варгеї та Дмитро Кулеба підписують угоду для підтримки цифрової трансформації України,
      – зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

      Підписання програми прокоментував у телеграмі й прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      "Це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації. Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію", – написав прем'єр.

      Він зазначив, що метою уряду є оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року. А вже у 2020 році — перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг. А також додав, що держава стане зручним сервісом для людей.

       

      Зверніть увагу! 6 лютого в Україні офіційно презентували мобільний додаток "Дія" проєкту "Держава у смартфоні". Він передбачає, що всі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. За нього відповідає Міністерство цифрової трансформації України. Ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами, потрібен електронний підпис.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Євросоюз Міністерство цифрової трансформації Дмитро Кулеба – новини Інформаційні технології Інтернет Угода про асоціацію
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