Цифрова трансформація: ЄС підтримає Україну 25 мільйонами євро

Уряд та ЄС підписали програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Євросоюз виділить на проєкт 25 мільйонів євро.

Документ підписали єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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Так мало паперу і так багато грошей. Ми з прем'єром Гончаруком дивуємося, а Олівер Варгеї та Дмитро Кулеба підписують угоду для підтримки цифрової трансформації України,

– зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Підписання програми прокоментував у телеграмі й прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації. Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію", – написав прем'єр.

Він зазначив, що метою уряду є оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року. А вже у 2020 році — перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг. А також додав, що держава стане зручним сервісом для людей.

So little paper and so much money, we wonder w @PMHoncharuk as @OliverVarhelyi and @DmytroKuleba sign the 25 million euro financing agreement for the new EU program for e-governance and digital economy to support Ukraine's digital transformation pic.twitter.com/YUHJpL2qZO — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2020

Зверніть увагу! 6 лютого в Україні офіційно презентували мобільний додаток "Дія" проєкту "Держава у смартфоні". Він передбачає, що всі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. За нього відповідає Міністерство цифрової трансформації України. Ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами, потрібен електронний підпис.