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      Цифрове мовлення в Україні контролює фірма, створена Януковичем, – Садовий

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      Цифрове мовлення в Україні контролює фірма, створена Януковичем, – Садовий
      Цифрове мовлення в Україні контролює фірма, створена Януковичем, – Садовий

      Українська держава сьогодні не має фактичного впливу на цифрове мовлення. Цим займається приватна фірма "Зеонбуд", яку зареєстрував колись Янукович, щоб контролювати сферу.

      Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

      "Мої колеги в парламенті порушували це питання – "Самопоміч" ще у 2015 році подала законопроект про націоналізацію цієї структури. Бо в умовах військової агресії проти нас – це просто абсурд!", – наголосив Садовий.

      Політик також нагадав, що підконтрольний Медведчуку телеканал "112 Україна" ще минулого року мав припинити мовлення:

      "У них ліцензія закінчилась у вересні 2018-го. Чому вони досі в ефірі? Тому що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, контрольована Петром Порошенком, не хотіла цього припинити. І це є грубе порушення законодавства".

      Нагадаємо, на переконання Садового, через відверто проросійську пропаганду та спроби провести телемости із російськими "колегами", телеканали соратника Медведчука треба націоналізувати або принаймні позбавити ліцензії на мовлення. Оскільки йдеться про антиукраїнську діяльність, цим питанням має зайнятись Рада нацбезпеки і оборони.

      blog_ava
      Привітання зі святом Петра й Павла у віршах та прозі
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч
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