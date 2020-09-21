Цим рішенням повністю скасували червоні зони, – експерт про нове зонування
Уряд ухвалив нові правила карантинного зонування. Зокрема, є й нові обмеження для населених пунктів зі списку червоної зони. Однак ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк пояснив, що українська влада зробила так, аби у червону зону взагалі не потрапляли великі міста.
Ковтонюк в ефірі 24 каналу пояснив, що посеред потужного спалаху уряд прийняв рішення про фактичну відмову від серйозних обмежень.
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"Мені не поміщається в голову ідея перегляду (зонування – 24 канал). Критерії червоної зони такі, що там майже ніхто не зможе потрапити. Головний індикатор – перевищення норми захворюваності в 5 разів за середнє в Україні на 100 тисяч населення. На практиці це означає, що лише маленьке містечко чи район може такий показник перевищити", – зауважив Ковтонюк.
За його словами, області чи великі міста ніколи не перевищать цей показник.
Цим рішенням червоні зони в Україні скасували для більшості міст,
– сказав Ковтонюк.
Динаміка смертей в Україні дуже тривожна, – експерт
Як ствердив Ковтонюк, спалах в Україні не можна порівнювати зі спалахом у Великій Британії. "В нас значно більша частка людей потрапляє у лікарні і помирає. Спалах, який відбувається в нас зараз, схожий на події у Британії навесні. Однак точно не схоже на те, що там відбувається сьогодні. Якщо дивитись на динаміку смертей, то вона в нашій країні дуже тривожна", – підсумував Ковтонюк.