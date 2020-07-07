В Україні різко зросли ціни на пальне: яка зараз його ціна на АЗС
За період вихідних, тобто від 3 до 6 липня, в Україні різко підстрибнули ціни на пальне. Ціни на бензин підскочили десь на 20 копійок за літр, а десь – і на 50.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".
Раніше Ціни на бензин і дизель в Україні продовжують знижуватися: цифри
Загалом середня вартість бензину та дизельного пального зросла на 40 – 50 копійок за літр.
Ціни у мережі WOG:
- Ціни на всі види палива зросли на 50 копійок;
- За А-92 і ДП тепер треба заплатити до 24,49 гривні за літр.
- За бензин марки А-95 – 25,49 гривні за літр.
Зверніть увагу! Попереднього тижня WOG протягом двох днів підняв ціни на все пальне на 30 і 20 копійок за літр.
Ціни у мережі Glusco:
- Вартість палива зросла в середньому на 40 копійок за літр.
- За А-92 – до 20,35 гривні за літр;
- За А-95 – до 24,35 гривні за літр;
- За ДП – 22,35 гривні за літр.
Мережа "БРСМ-Нафта":
- Тут підвищили вартість на 20 копійок на весь бензин.
- На дизельне паливо ціна зросла на 25 копійок.
Окрім того, за вихідні на 30 копійок за літр зросли ціни на все пальне в мережах Mango, Amic і UPG.
Що відомо про зростання цін на пальне
- Зростання роздрібних цін розпочалося ще 29 червня. Востаннє до цього великі роздрібні оператори підвищували ціни на бензин і ДП понад рік тому – у квітні 2019 року.
- Протягом червня ціни на бензин в дрібногуртовому сегменті зросли на понад 7% (на 1,20 гривень за літр).
- За перший тиждень липня гуртові ціни зросли ще на 5%.