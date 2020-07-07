За період вихідних, тобто від 3 до 6 липня, в Україні різко підстрибнули ціни на пальне. Ціни на бензин підскочили десь на 20 копійок за літр, а десь – і на 50.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Раніше Ціни на бензин і дизель в Україні продовжують знижуватися: цифри

Загалом середня вартість бензину та дизельного пального зросла на 40 – 50 копійок за літр.

Ціни у мережі WOG:

Ціни на всі види палива зросли на 50 копійок;

За А-92 і ДП тепер треба заплатити до 24,49 гривні за літр.

За бензин марки А-95 – 25,49 гривні за літр.

Зверніть увагу! Попереднього тижня WOG протягом двох днів підняв ціни на все пальне на 30 і 20 копійок за літр.

Ціни у мережі Glusco:

Вартість палива зросла в середньому на 40 копійок за літр.

За А-92 – до 20,35 гривні за літр;

За А-95 – до 24,35 гривні за літр;

За ДП – 22,35 гривні за літр.

Мережа "БРСМ-Нафта":

Тут підвищили вартість на 20 копійок на весь бензин.

На дизельне паливо ціна зросла на 25 копійок.

Окрім того, за вихідні на 30 копійок за літр зросли ціни на все пальне в мережах Mango, Amic і UPG.

Що відомо про зростання цін на пальне