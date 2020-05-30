На Київщині в селі Заворичі 29 травня сталась жахлива аварія. Загинула пасажирка авто – 16-річна дівчина. Водія, який їхав за кермом нетверезим, затримали.

Водій не впорався з керуванням

22-річний водій автівки перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у фейсбуці.

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Дівчина загинула на місці

Автомобіль виїхав на зустрічне узбіччя та врізався у дерево. 16-річна дівчина, яка була на пасажирському сидінні, загинула на місці.

Як встановили правоохоронці, чоловік за кермом був нетверезим, також у нього не було водійського посвідчення. Зараз горе-автомобіліст перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або керування транспортом. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням водійських прав до 3 років або без такого.